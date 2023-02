Nicolás Otamendi la rompió con espectacular golazo en entrenamiento de Benfica

El defensor argentino Nicolás Otamendi se robó las miradas en un entrenamiento de Benfica, con un genial gol que sorprendió en las redes sociales.

Ad portas del duelo de ida por octavos de final de Champions League ante Brujas (miércoles 15 de febrero), el trasandino conectó un centro con un taconazo, pero con un movimiento similar a una volea, clavando el balón directo al ángulo, sin opciones para el arquero.

Mira la gran anotación del central en la práctica de los "Encarnados":

Stop that 😮‍💨



Nicolás Otamendi found the top corner in training with this insane finish! pic.twitter.com/Ob9rjXCEvP