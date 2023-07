Presidente de Lazio y la oferta a Milinkovic-Savic desde Al Hilal: Me rogó que lo dejara ir

Al Hilal de Arabia Saudita apuntó al serbio Sergej Milinkovic-Savic para reforzar su plantel en medio de un proyecto para llenar la liga de su país con destacados jugadores internacionales, y el presidente de Lazio Claudio Lotito se refirió al interées por su capitán.

"Me dijeron que hay una oferta de Arabia y que vale mucho para el jugador, pero no tanto para el club. El jugador ha pedido salir ya que lleva 8 años en la Lazio. No es un problema de relación con el equipo, es un problema mental. Con nosotros no era un problema de dinero, él quería un cambio de aires", dijo a Tag24.

"No sé si es un problema de estímulos, si uno quiere ir a Arabia el estímulo es sólo dinero. Pero hay que preguntárselo a él. Intenté mantenerlo hasta el último minuto, pero cuando alguien me pide irse por un asunto personal, ¿qué puedo hacer? Estábamos dispuestos a renovar el contrato y aumentarlo", añadió.

"Tengo una buena relación con él, pero al final el jugador decide qué quiere hacer con su vida . Me llamó rogándome que lo dejara ir", añadió.

"Me comprometí con él que si llegaba una oferta que contentara a la Lazio se podría ir. La oferta es inferior a 50 millones de euros, un poco menos. Es un acto de fe que estoy haciendo hacia el jugador por el compromiso que ha mostrado hasta ahora", culminó el directivo romano.

Milinkovic-Savic, volante inamovible de Lazio, tiene contrato hasta mediados de 2024, pero apareció en la mira una cuantiosa oportunidad económica en la Liga Profesional Saudí, que ya ha sumado figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzemá o N'Golo Kanté.