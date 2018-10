Robin Van Persie anunció que se retirará del fútbol al final de la temporada

El delantero holandés Robin Van Persie anunció a la prensa de su país que al final de la temporada se retirará del fútbol en Feyenoord, club en el que se formó y al que retornó este año.

El atacante aseguró al medio AD que colgará los botines "con 36 años, he sido profesional por 18. Y desde los cinco años, solo he estado involucrado en el fútbol. Tampoco veo que mi regreso al Feyenoord solo sea exitoso cuando ganemos el título nacional. Me había perdido la diversión de no venir. No es así como quería terminar, sin placer".

"Ese placer me volvió en Feyenoord. Quiero ganar como futbolista. Quería devolver algo, compartir mis experiencias. Intento ayudar a mis compañeros. Pero si ganamos otro título, no es decisivo para mí para decidir si mi regreso ha sido exitoso o no", agregó.

En su carrera Van Persie jugó en Arsenal, Manchester United y Fenerbahce, además del elenco de Róterdam en el que debutó como profesional.

Además, con la selección holandesa disputó la final del Mundial de Sudáfrica 2010 en la que cayeron ante España, así como también la cita planetaria de Brasil 2014, torneo en el que alcanzó las semifinales y en el que anotó un gol de cabeza a los hispanos que fue escogido como uno de los mejores del certamen y que obtuvo el tercer lugar en el Premio Puskas.

- Revisa el gol de Robin Van Persie a España en Brasil 2014: