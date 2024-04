Shakira por su separación con Piqué: “Me estaba arrastrando hacia abajo”

La estrella colombiana Shakira volvió a tocar el tema de su separación con el futbolista español campeón del mundo Gerard Piqué, contra el que volvió a disparar.

La barranquillera sostuvo en la Revista Aló: "Haber amado es la lección más valiosa que he aprendido. Es mejor confiar y ser traicionada que no confiar nunca", añadiendo que "a veces es una suerte no tener un marido porque me estaba arrastrando hacia abajo".

"Cuando tenía que ir al estudio sentía que dejaba a mi familia desatendida y eso me provocó que no disfrutara de ella. Me sentía culpable y desgarrada", continuó.

También se refirió a cómo han vivido esta situación sus hijos.

"Ellos saben más de lo que creemos y pueden darse cuenta cuando un adulto les está mintiendo. Si quieren la verdad y no se la das, inventan su propia versión y es cuando las cosas se complican. Hay que ser valientes para hablar con ellos y abrir una conversación donde también puedan dar su opinión", comentó.