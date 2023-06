Supuesta amante filtró mensajes que dejaron complicado a Mauro Icardi

La "telenovela" que vive el futbolista argentino Mauro Icardi con Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego que una joven trasandina de nombre Candela Lecce reveló mensajes que recibió durante una conversación con el jugador de Galatasaray, que supuestamente dejan en evidencia que tuvieron una relación.

"Creo que siempre fui sincero contigo. Esto es así. No hay nada más. Está roto hace tiempo. Se dilató por los viajes y por el qué dirán, pero yo no la estoy pasando bien. Yo no la conozco, no sé quién es Wanda hoy en día", señaló el trasandino en su diálogo con Lecce, de acuerdo a lo que mostró ella en el programa "Desayuno Americano".

"Me harté, me cansé de tantas mentiras", siguió Icardi, supuestamente refiriéndose a una situación de desconfianza con Wanda Nara.

El mensaje causó una serie de comentarios en las redes sociales.