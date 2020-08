Técnico de Benfica sobre Edinson Cavani: El presidente está haciendo todo para que venga

El entrenador de Benfica, Jorge Jesús, se refirió al interés que tiene el club en contar con los servicios del delantero uruguayo Edinson Cavani, quien ya anunció que no seguirá en Paris Saint-Germain la próxima temporada.

En declaraciones reproducidas por medios como TyC Sports, el DT dijo que para que se concrete el fichaje "tiene que haber una ingeniería financiera, donde el presidente es muy fuerte".

"Ya se estaba hablando antes de que yo llegase al Benfica. El presidente está haciendo todo para que eso ocurra", agregó.

Pese a que el estratega reconoce que él no pidió al "charrúa", aseguró que "si me preguntasen si quiero, ¿quién no lo querría? No sólo para el Benfica sino para el fútbol portugués".