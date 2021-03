Thierry Henry borrará sus redes sociales a causa del racismo y "toxicidad" que existe

El ex futbolista y actual director técnico francés, Thierry Henry, dio a conocer este viernes que eliminará todas sus redes sociales a causa del racismo y "toxicidad" que existe en estas plataformas.

A través de Twitter, el mundialista con la selección gala apuntó que el problema radica en la poca regulación que hay en internet ante el ciberacoso.

"Es demasiado sencillo crearse una cuenta para insultar a la gente, sin consecuencias y pudiendo seguir siendo anónimo. El volumen de racismo, abuso y tortura mental a los implicados es demasiado tóxico para ser ignorado", expresó mediante un comunicado.

Así mismo, Henry apuntó que no volverá hasta que exista mayor control de quienes están a cargo de estas plataformas sociales, con medidas que sean severas contra quienes recurren al racismo y otros insultos.

Hi Guys



From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg