Trabzonspor homenajeó a Proteo, el perro rescatista mexicano que murió en Turquía

El club Trabzonspor, antes del duelo contra Basilea en la Conference League, rindió homenaje con un lienzo gigante a los rescatistas del catastrófico terremoto de Turquía, destacando entre ellos Proteo, el perro mexicano que murió en las labores de ayuda.

En el lienzo mostrado por la afición de Trabzonspor en la tribuna, la figura central es la de un rescatista con un bebé en sus brazos, un brazo en alto con la bandera turca, y la imagen de Proteo.

A sensational night of football but Trabzonspor's tifo before kickoff, honouring the emergency services who have fought to save lives in the devastation was a moment of real emotion. Truly beautiful - and football at its empathetic best.pic.twitter.com/CdjlbCWLmh