Zlatan Ibrahimovic anunció su retiro: "Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol"

Con un emotivo anuncio vía micrófono en San Siro, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic comunicó el fin a su carrera como futbolista profesional tras casi 24 años sobre las canchas.

"Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol, no a ustedes (los hinchas). Me han recibido con los brazos abiertos, seré milanista el resto de mi vida", expresó en la ceremonia de despedida que le dedicó AC Milan tras el cierre de la temporada 2022/23.

"La primera vez que estuve en el Milan me dieron alegría, la segunda vez me dieron amor. Agradezco a mi familia por su paciencia, luego a los jugadores y al entrenador con su cuerpo técnico. Gracias también a los directivos por la oportunidad. También les agradezco a los aficionados desde el fondo de mi corazón, que me recibieron con los brazos abiertos. Seré un fanático del Milan de por vida", sumó.

La decisión de Zlatan para colgar los botines de dio tras una compleja campaña con los "rossoneri", aquejado por múltiples lesiones que solo le permitieron jugar cuatro partidos en el último año, donde se las arregló para anotar un gol.

