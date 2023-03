Declaración de carabinero y control policial contradicen versión de Jorge Valdivia

La versión de uno de los funcionarios de Carabineros que participó en el polémico control de identidad del exfutbolista Jorge Valdivia en Vitacura y el documento que registra el procedimiento en la 37ª Comisaría de esa comuna contradicen la versión del otrora seleccionado nacional.

Según las primeras versiones del caso, Valdivia se había comunicado con la diputada Maite Orsini (RD) para plantearle que había sido controlado por personal policial cuando trotaba en un parque de Vitacura. Ahí se le solicitó el carnet de identidad, documento que no portaba ante lo cual fue trasladado al recinto.

Sin embargo, el abogado Claudio González, representante de uno de los carabineros que participó del procedimiento, entregó la versión del uniformado y aseguró en Canal 13 que los policías "ven a una persona, en este caso a Jorge Valdivia, a las 3.30 de la mañana sentado en la acera, en una calle de alto tráfico vehicular, donde una persona no puede estar sentada con los pies a hacia a la calzada. Ameritaba un control de identidad, se daban los requisitos establecidos en la ley".



Asimismo, y tras constatar que Valdivia no portaba su documento de identidad, el abogado recordó que en la actual legislación si una persona se niega o no tiene los antecedentes suficientes para identificarse, el procedimiento debe seguir en la unidad policial.

Por otro lado, la defensa aseveró que "la decisión de esposarlo es una decisión discrecional de los funcionarios policiales y se dio en este caso, debido a la seguridad tanto de Jorge Valdvia como de los funcionarios policiales, en atención a que el señor Jorge Valdivia estaba alterado y no quiso ir voluntariamente a la unidad policial".

Además, el represente indicó que este fue escrito a la hora en que se tomó el control policial, el cual quedó registrado en un libro de la 37° Comisaría de Vitacura y dado a conocer por el reportaje.