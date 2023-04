"Fuiste lo más lindo que la vida me puso": Daniela Aránguiz reveló sentida carta de Jorge Valdivia

La mediática situación entre Daniela Aránguiz y el exfutbolista Jorge Valdivia sigue dando que hablar tras su separación. Recientemente, la actual panelista de espectáculos reveló una sentida carta que le escribió el mundialista con la selección chilena en el último encuentro que tuvieron, en diciembre pasado.

A través de sus redes sociales, Aránguiz publicó el escrito realizado por el otrora campeón con Colo Colo, en el que expresa su arrepentimiento por los malos momentos que vivieron en su relación. Eso sí, tras unos minutos de haber subido la imagen, se encargó de borrarla.

"Tuve ganas de llorar, me preguntaba en silencio, cómo había dejado a una mujer tan linda y buena, y miraba a Jorgito a la Agu (sus hijos) tan grandes, donde ahora pudimos aprovechar más momentos nuestros a solas", empieza la carta.

"Es verdad, fui un verdadero csm (sic). Le pido a Dios que me de una última oportunidad contigo. Le pido a Dios que me veas, que me creas", agregó de su puño el "Mago".

También, expresa que: "Y arriba en el cielo, te voy a buscar para poder pololear contigo. Si Dios decide que lo nuestro se acaba ahora, quiero que sepas que fuiste y será lo más lindo que la vida me puso".

- La carta escrita por Valdivia a Aránguiz: