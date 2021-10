Jorge Valdivia: No tengo la necesidad de volver a Colo Colo para demostrar algo

El destacado volante nacional Jorge Valdivia recordó sus pasos por el club de sus amores Colo Colo y dio entender que ya cerró su ciclo con el "Cacique", donde tuvo tres pasos en su carrera.

En un live de Instagram con su esposa Daniela Aránguiz y su cuñado Rigeo, el "Mago" señaló que "es difícil, yo ya he tenido dos retornos a Colo Colo en los últimos años. El primero fue muy bueno y exitoso y el segundo yo venía de una para larga en México y estuve mucho tiempo sin entrenar. No estaba preparado cuando fui, pero quise, porque pensé que podía ayudar. Al principio jugué y luego me lesioné".

"Estuve como dos meses sin entrenar, sin jugar. No fue lo que esperaba, pero no considero que tengo una revancha con Colo Colo, porque yo le di todo lo que pude en su minuto. Así es la vida en el fútbol. No tengo la necesidad de volver a Colo Colo para demostrar algo", añadió.

Además, descartó dejar el fútbol: "No me quiero retirar. Si el otro año aparece un equipo, quiero seguir jugando. Mis intenciones son seguir jugando. Todavía estoy joven para el fútbol, ya que en el fútbol no existe la edad".

Finalmente, Valdivia reconoció que quiere volver a La Roja: "A cualquiera le gusta estar en la selección. Para todos, su selección es lo más importante. Uno le agradece al hincha todo el cariño, reconocimiento y eso lo siento cuando voy por la calle".

Jorge Valdivia militó durante la primera parte del año en Unión La Calera, club con el que disputó el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores, pero con el que rescindió su contrato en junio pasado.