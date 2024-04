Jorge Valdivia reconoció que tuvo importantes cambios gracias a Maite Orsini

Jorge Valdivia dio una extensa entrevista, donde relató varios momentos importantes de su vida, abriéndose a relatar cómo comenzó su relación con la diputada Maite Orsini y cuánto cambió su vida desde que la conoció hace más de un año.

En una entrevista con El Mercurio, el exvolante de la Selección Chilena dio a conocer su historia de amor con Orsini. Que comenzó en una actividad para la Unicef en 2022, donde se vieron por primera vez.

Le preguntaron si se había fijado ese día en la diputada y señaló que, "Había mucha gente, no habia cachado que estaba ella y después, cuando nos sacamos una foto, ahí altiro sí, osea es linda, pero no la vi como para tener una relación con ella en ese minuto. Después, con el tiempo, empezamos a conversar más y nos fuimos haciendo más onda".

Luego fue consultado sobre si le complicó que ambos fueran personajes publicos y cuanto le complicó a Valdivia eso, "Fue complicado, todo se generó cuando yo ya estaba soltero. La Maite me fue gustando progresivamente cuando empezamos a hablar más. Para mí es enriquecedor hablar con personas como ella, que tienen otra perspectiva de vida. Tiene intereses muy distintos a los míos, La Maite por ejemplo toca piano y ukelele y a mí me encanta, puedo pasar horas escuchándola. También cantamos karaoke, tenemos nuestra música y jugamos mucho bachillerato", complementó el ídolo del Palmeiras.

Además manifestó que ha cambiado aspectos en su vida desde que está con Orsini, como por ejemplo cuando utilizó una polera de Pedro Lemebel en la radio. "La polera me la regaló la Maite. Yo la verdad, no sabía quién era Lemebel, pero hoy sí sé. Me leí uno de sus libros: Tengo miedo torero. Cuando uno está dispuesto y abierto a aprender es embarcarte en una realidad distinta. Tienes que interiorizar toda esa realidad, siento que el mensaje de el es ese", añadió Valdivia.

Otro de los puntos que abordó el ex Colo Colo fue su acercamiento a la lectura. "En un momento sentí que, tanto en televisión como en radio, repetía muchas palabras, por más que la idea fuera una. Sentí que debía darle una vuelta más para no hacerlo tan básico. Y empecé a leer más, claro y es producto también de Maite. Yo antes leía poco y nada, porque le di todo mi tiempo al fútbol", cerró el campeón de América.