"Me tuvo de amante": Daniela Aránguiz habló sobre relación de Valdivia y Maite Orsini

La exesposa del futbolista Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, aseguró que éste inició una relación con la diputada Maite Orsini y acusó que el retirado volante fue infiel con ella a su nueva pareja.

Según contó en el live de Instagram de la periodista Cecilia Gutiérrez "Bombastic", el exjugador le había dicho que iba a viajar para realizar una nota a Arturo Vidal y a otro representante de nuestro país en Río de Janeiro, pero durante la conversación fue revelado que el viaje en realidad fue de vacaciones con la parlamentaria.

"Lo malo son las mentiras que hay de por medio. Entiendo que Jorge sí está con ella y que en vez del viaje que dijo que iría a Río a entrevistar, se fue de vacaciones con ella. Y los felicito, ojalá tengan una relación bonita y aprenda a tener una relación de respeto con alguien. A mí me cagó durante 17 años y un hombre infiel no cambia", siguó diciendo.

"Ella no tiene la culpa, porque supuestamente se metió con un hombre separado. No sé hace cuánto están, pero en diciembre fuimos a Estados Unidos y me lloraba porque volviéramos, nosotros tuvimos algo y lo intentamos, y él ya andaba con la Maite. Habían empezado y se la quería cagar. Después estaba con una niñita de 20 años, Catalina, y otras niñas más, y una galla que tiene como 50 años que se llama Lupe y es abogada", continuó.

"Lo peor es que la cagó conmigo, me tuvo de amante. Quedé impactada, porque tenía mensajes que si no volvía se iba a tirar de un puente...", expresó.

Además aseguró que "la última vez que estuve con Jorge fue la semana pasada. El fue con mi hija al Festival, y llega a las 6 de la mañana, se metió en mi cama... y yo me arrepiento, tenemos algunas caídas. Yo no voy a volver con él, pero siento que si empieza una relación tien que ser un hombre fiel, y me hubiese gustado como mujer que me hubieran dicho que hicieron eso, y si ya está siendo infiel, cuentea a otra persona, creo que es una mierda como hombre".

"No puede venir a rogarme que vuelva con él y que intentemos, que lo perdone, luego viene, se mete conmigo. Yo caí, fui una estúpida. Una siente que se retrocede lo que avanzó y cuando una situación se te va de las manos y es forzada. Hay veces que se salen de las manos, pero nunca me imaginé que él estaba formando algo. Entonces que forme algo, pero a la vez quiera ver qué pasa conmigo... es súper feo. Me estoy poniendo de parte de la mujer, porque en mi vida he sido amante de alguien ni me voy a sentir amante de mi exmarido. Me he sentido muy denigrada como mujer muchos años de mi vida. Esto es la guida de la torta", complementó.

"Les deseo lo mejor, ojalá Jorge pueda cambiar y sea un hombre fiel", dijo.