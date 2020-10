José Sulantay y dichos de Alexis: A los jugadores experimentados se les debe exigir más

José Sulantay, ex técnico de la selección chilena sub 20, quien consiguió un tercer lugar en Canadá 2007, se refirió a los dichos de Alexis Sánchez, quien pidió mejor trabajo para los jóvenes tras el empate 1-1 ante Colombia y sostuvo que en esta fecha clasificatoria hay jugadores experimentados que no estuvieron en su nivel.

Sulantay nos dijo Al Aire Libre en Cooperativa que "se exageró lo que dijo Alexis, pero él se apuró también en decir cosas. A Rueda le ha tocado lo más difícil, son amistosos, sin probar jugadores como se debe. Hay futbolistas que solo jugando en sus equipos están en la selección".

"Hay jugadores como Eduardo Vargas, que desapareció y ha estado en otra, ni Aránguiz, que tampoco estuvo en su nivel. A ellos hay que exigirle más", añadió el ex estratega.

Ampliando el análisis a la doble fecha recién disputada, agregó que "se magnificó mucho el partido contra Uruguay y esto es muy difícil. Me pongo en los zapatos del técnico, ha tenido dificultades y le ha tocado llamar jóvenes, que no pueden rendir de un momento a otro, han jugado bien, pero tampoco son una fortaleza para decir que la selección debe rendir como normalmente lo hacía"

Finalmente, "Don Sula" criticó el funcionamiento de la ANFP en las divisiones inferiores: "No puede ser que no vayamos a mundiales sub 20. En Canadá fuimos por penúltima vez y Salas fue el último en Turquía (2013). Además, llaman técnicos que no tienen mucha experiencia y eso debe cambiar".