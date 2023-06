Aseguran que Bayern Munich hizo millonaria propuesta para fichar a Harry Kane

La prensa internacional informó que Bayern Munich realizó una propuesta formal para fichar al capitán de la selección inglesa y figura de Tottenham Harry Kane, por una millonaria cifra.

Fue el periodista británico especializado David Ornstein del diario The Athletic quien dio a conocer que la oferta es de 70 millones de euros (más de 61 mil millones de pesos chilenos) más complementos.

Resulta una buena posibilidad para los Spurs de vender a Kane, debido a que al jugador le resta un año de contrato y desde el próximo mercado de invierno en Europa puede negociar como jugador libre.

🚨 EXCLUSIVE: Bayern Munich have today submitted an official proposal to sign Harry Kane from Tottenham Hotspur. #FCBayern written offer to #THFC for 29yo striker worth €70m + add-ons. England captain has 1yr left of existing Spurs contract @TheAthleticFC https://t.co/2EDdre3uiG