El truco inverosímil que exhibió Erling Haaland

El delantero noruego Erling Haaland suele exhibir su destreza en las prácticas de Borussia Dortmund. Este jueves, se lució con un inverosímil truco que se viralizó rápidamente en redes sociales.

La joven figura del elenco alemán se encargó de apilar tres balones, para luego rematar cada uno hacia un blanco colgado en un arco, acertando en todos los disparos.

"El no falla, es ridículo", fue el mensaje de la cuenta de la liga alemana en Twitter.

- El truco que mostró Haaland en el entrenamiento del Dortmund:

He does not miss...@ErlingHaaland is ridiculous! 😳 pic.twitter.com/1xspqH6VvA