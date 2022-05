FC Bayern Munich anunció la extensión del contrato de Thomas Müller hasta 2024

El atacante alemán Thomas Müller prolongó su contrato con Bayern Múnich hasta 2024, un año más de lo inicialmente previsto, y aclaró con ello la incertidumbre acerca de su futuro en el club bávaro.

"El camino común, que inicié en 2000 cuando entré en el equipo juvenil del Bayern, ha sido una historia fantástica de éxito. Me sigue divirtiendo mucho ponerme la camiseta de cada uno. Aunque a veces el viento venga en contra, salimos adelante juntos", escribió el jugador, a través de la web del club.

El equipo alemán anunció la extención del vínculo con una particular fotografía en la que se ve a Müller visitiendo la misma camiseta que lució de niño en un registro de su primera época con Bayern.

Müller, de 32 años, ganó esta temporada su título número 11 de la Bundesliga con Bayern y en total ha disputado 624 partidos oficiales con el equipo bávaro.

Su carrera está ligada al Bayern, además de la selección nacional, con la que logró el campeonato del mundo de Brasil, en 2014.

