Los resultados de la Bundesliga en su retorno a la actividad

Tras más de dos meses de suspensión por la pandemia del coronavirus, este fin de semana la Bundesliga hace su esperado regreso con el desarrollo de la fecha 26.

Sábado 16 de mayo

Borussia Dortmund 4-0 FC Schalke, Finalizado.

1-0: 28' Erling Haaland (DOR); 2-0: 45' Raphael Guerreiro (DOR); 3-0: 48' Thorgan Hazard (DOR); 4-0: 63' Raphael Guerreiro (DOR)

Leipzig 1-1 Friburgo, Finalizado.

0-1: 34' Manuel Gulde (FRI); 1-1: 69' Marcel Sbitzer (LPZ)

Hoffenheim 0-3 Hertha Berlín, Finalizado.

0-1: 58' Kevin Akpoguma, autogol (HER); 0-2: 60' Vedad Ibisevic (HER); 0-3: 74' Matheus Cunha (HER)

Fortuna Düsseldorf 0-0 Paderborn, Finalizado.

Augsburgo 1-1 Wolfsburgo, Finalizado.



0-1: 43' Renato Steffen (WOL); 1-1: 54' Tin Jedvaj (AUG)

Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach, 12:30 horas.

Domingo 17 de mayo

Koln vs. Mainz, 09:30 horas.

Union Berlin vs. Bayern Munich, 12:00 horas.

Lunes 18 de mayo

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 14:30 horas