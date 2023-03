Prensa europea aseguró que Bayern cesó a Nagelsmann y contratará a Thomas Tuchel

Durante este jueves la prensa europea informó que el alemán Julian Nagelsmann dejará de ser entrenador de Bayern Munich y en su lugar asumirá su compatriota Thomas Tuchel.

"Bayern ha llegado a la conclusión de que (Julian) Nagelsmann es el principal culpable de la campaña que lo tiene en segundo lugar en Bundesliga. Por ende, se termina el vínculo de manera inmediata", detalló el portal germano BILD que se apoyó en un informe elaborado por Fabrizio Romano, periodista especializado en movidas del fútbol europeo.

🚨 Exclusive news confirmed: Julian Nagelsmann is set to be sacked with an immediate effect as FC Bayern coach. #FCBayern



News revealed earlier tonight now being confirmed by club sources too. pic.twitter.com/VcWEJPXQcY