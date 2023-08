Thomas Tuchel sobre situación de Harry Kane: Estamos trabajando a toda presión

El técnico Thomas Tuchel manifestó que aún no existe acuerdo oficial para fichar a Harry Kane en Bayern Munich, pero sí sostuvo que el club trabaja con todas sus fuerzas para incorporar al delantero inglés.

"Estamos trabajando a toda presión, puedo confirmarlo", expresó este viernes en conferencia de prensa.

Agregó que "no hay, por ahora, ningún acuerdo y si no lo hay, el entrenador no comenta nada porque no es su jugador".

Harry Kane asoma como la gran carta ofensiva que esperan sumar en los bávaros para la temporada 2023-2024.