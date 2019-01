Alfonso Parot y nivel de Rosario Central: Tenemos mucho por mejorar para la Copa Libertadores

El defensa nacional Alfonso Parot habló este martes en conferencia de prensa y comentó que a Rosario Central "le falta mucho por mejorar" si quiere tener una buena campaña y que han tenido una pretemporada "muy intensa".

"Fue una pretemporada intensa. En la última semana nos pusimos a punto con la pelota. Somos conscientes de que si queremos hacer un buen papel en Superliga Argentina y Copa Libertadores, tenemos mucho por mejorar", analizó el seleccionado chileno.

En lo personal, Parot dijo que le costó el trabajo de pretemporada, pero que espera irse sintiendo mejor con el correr de los partidos.

"Me siento muy bien, soltando las piernas, me costó la pretemporada. En el partido amistoso con Racing me sentí más liviano que con Belgrano. Espero seguir en alzas y llegar muy bien al encuentro del sábado ante Huracán", aseguró.

Finalmente, destacó la importancia de empezar la liga con un triunfo: "Tenemos que empezar a sumar de a tres en la Superliga. Veo bien al equipo y con mucha confianza".