El duro reclamo de Gabriel Arias tras el empate de Racing: Esto es una mierda

Durante esta jornada Racing, con Gabriel Arias de titular, firmó un empate como local 1-1 ante Central Córdoba en la fecha 12 de la Copa de la Liga en Argentina. Pese a que el cuadro del chileno abrió la cuenta gracias a Roger Martínez (70'), Mateo Sanabria (90+1') decretó el agónico empate y desató el enojo del portero chileno.

"Si no sabemos aguantar un resultado y no sabemos hacer un esfuerzo los últimos minutos del partido, es una mierda que no sirve para pelear las aspiraciones que queremos. Necesitamos ganar y ganar, es lo único que sirve", comentó el meta tras el duelo a TNT Sports.

Tras esto, Arias reafirmó su percepción diciendo: "Hay que empezar a convencerse que se puede, ya lo dije la vez pasada. Si no hacemos un esfuerzo en los momentos o cualquier jugada que llegan y nos convierten. Tuvieron pocas situaciones y en el último minuto te sacan dos puntos de tu cancha es una mierda".

Racing marcha cuarto en la tabla de posiciones de la Zona B con 18 puntos, a uno del líder Central Córdoba. Su siguiente desafio será visitar a Lanús el próximo domingo 12 de noviembre a las 16:00 horas (19:00 GMT).

Finalmente, Talleres de Córdoba de Matías Catalán y Bruno Barticciotto igualó como forastero ante Vélez Sarsfield por 1-1 sin la presencia de los futbolistas nacionales y llegó a 14 unidades, manteniéndose en el décimo lugar de la Zona A.