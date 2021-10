Emiliano Vecchio remarcó su idea del retiro: Si no estoy al 100 prefiero no seguir

El volante argentino Emiliano Vecchio tuvo una emotiva jornada con Rosario Central, al ingresar a los 57' y darle un agónico 3-2 a su equipo sobre Patronato, y tras el partido aseguró que piensa dejar el club a fin de año.

El ex Unión Española y Colo Colo volvió a las canchas tras una lesión, en la semana declaró que analiza el retiro y se emocionó al ser entrevistado en Fox Sports.

"Yo amo esta camiseta. Cuando no era nadie Central me dio todo. Y si yo no estoy al 100% prefiero no seguir. Porque para vestir esta camiseta uno tiene que estar al 100%, uno tiene que ser un ejemplo para los más jóvenes", comentó.

Agregó que "en estos dos meses que me quedan daré mi vida para entregarle lo máximo a esta institución".

Las declaraciones de Vecchio se relacionan con lo que aseguró a mitad de semana, cuando señaló que analiza dejar el fútbol por las constantes lesiones a sus 32 años.