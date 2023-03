Everton reclamó pago por Alex Ibacache a San Lorenzo

El club nacional Everton exigió que San Lorenzo le pague un monto de 130.000 dólares por el préstamo del futbolista Alex Ibacache, quien se "fugó" de la institución argentina.

Según informó el medio trasandino TyC Sports, desde la institución "ruletera" reclamaron a los "cuervos" que les entreguen el precio que acordaron por la cesión de Ibacache, que se incorporó durante el mercado de pases, luego pidió volver a Chile para "realizar un trámite" y nunca más volvió.

De acuerdo a lo señalado en la publicación argentina, San Lorenzo "planea no pagar el monto que debían abonar", pues el jugador no vestirá la camiseta del equipo.

Ibacache llegó a San Lorenzo y vio los partidos contra Arsenal y Lanús desde las tribunas por no contar con la habilitación internacional. Cuando éstos llegaron, no fue tomado en cuenta para el choque con Godoy Cruz. Tras eso, pidió permiso para volver a Chile y no volvió en el tiempo acordado.

"En las últimas horas no les atiende el teléfono a los dirigentes, por lo que el Ciclón puede demandarlo ante FIFA por incumplimiento de contrato. Mientras tanto, Everton también tiene derecho a reclamar al conjunto de Boedo el pago de su préstamo", apuntaron en TyC Sports.