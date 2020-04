Futbolista argentino encaró los dichos de Tévez: "Hay que ser responsable cuando se habla"

Las declaraciones del capitán de Boca Juniors Carlos Tévez donde afirmó que los jugadores pueden estar seis meses o un año sin cobrar su sueldo causaron revuelo y recibieron una rápida respuesta del volante de Arsenal Emiliano Méndez, quien desmintió los dichos.

"Escuché una declaración de que un futbolista puede estar seis meses o un año sin cobrar. Eso es mentira. Tal vez él podrá porque habrá invertido bien la plata con sus amigos", aseveró en diálogo con Cielo Sports.

En esa misma línea el futbolista de 31 años manifestó que "hay que ubicarse y ser responsable cuando se habla porque no se puede meter a todos en el mismo saco, ya que no lo estamos".

Además, Méndez aseveró la que liga trasandina no debió ser paralizada sin la autorización del Gobierno Nacional. "Ellos debían tomar esa decisión. Va a faltar dinero y los clubes no van a tener los recursos necesarios", cerró.

#Entrevista #Cielosports Hablamos con el ex #GELP @emimendez22 , hoy en @ArsenalOficial "Hoy veía un caso de un jugador que no cobra hace 6 meses ¿Qué hace alguien así? Hay que ser responsables" #coronavirus #COVID19 #Futbol #Gimnasia @gimnasiaoficial #LaPlata pic.twitter.com/8MiD56CJkR

#Entrevista #Cielosports Hablamos con el ex #GELP @emimendez22 , hoy en @ArsenalOficial "En primera hay 600 jugadores nada más. Y no todos pueden vivir un año con lo que ganaron. No se puede hablar por todos"#coronavirus #COVID19 #Futbol #Gimnasia @gimnasiaoficial #LaPlata pic.twitter.com/izQTWc2ziZ