Gabriel Heinze asumió como entrenador de Newell's Old Boys

El ex jugador argentino Gabriel Heinze asumió este lunes su cargo como técnico de Newell's Old Boys, club en el que empezó y concluyó su carrera como futbolista, con el objetivo puesto en "el día a día, construir un grupo y después un equipo", según explicó en conferencia de prensa.



De momento, Heinze comentó que las competiciones internacionales -como la Copa Sudamericana en la cual Newell's deberá participar el año próximo- no forman parte de sus prioridades.



"Me estoy enfocando en el día a día, todavía tenemos que construir un grupo y después un equipo. Las competiciones internacionales son muy bonitas para los jugadores, los hinchas, los dirigentes, pero estamos lejos de eso", agregó.