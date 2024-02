Gorosito desafió a Guardiola y Klopp a dirigir en Argentina: En Europa es 100 veces más fácil

El exntrenador argentino y exjugador de Universidad Católica Néstor "Pipo" Gorosito realizó una participar declaración al desafiar a Pep Guardiola y Jürgen Klopp a dirigir en su país para que conozcan una realidad distina a la europea.

"Dirigir en Europa es 100 veces más fácil que acá. Yo quisiera que todos los técnicos de excelencia en Europa vengan para acá, que dos minutos antes del partido no sabes si un jugador está habilitado para jugar. Me encantaría que Klopp venga y dirija una ratito a (Deportivo) Riestra", señaló en ESPN.

"Yo soy fanático de Guardiola pero que venga a dirigir acá, que pruebe acá a ver si es tan fácil como allá, donde vos agarrás uno de 15 y metés uno de 40 palos que elije bien y que físicamente es mejor", añadió.

"Es completamente diferente Europa de Argentina. Es incomparable. Yo a veces a ustedes los escucho decir: '¿Pero por qué no juegan cada tres días?'. Ellos van en avión y vos acá no podés concentrar porque no hay guita para la concentración, tenés que ir después de la merienda así te ahorrás una o dos comidas. Entonces, no es tan fácil como en Europa", siguió.

En otra línea, comparó a Erling Haaland con Lionel Messi: "Haaland en su especialidad es una fiera muy agresiva, potente, fuerte, una mentalidad bien nórdica, mucha personalidad, cabecea estupendo, le pega muy fuerte con las dos piernas".

"En el fútbol argentino haría muchos goles, pero a mí me gusta otra cosa. Aunque Haaland me encanta como delantero, pero crack hay uno solo y ese es Messi. Yo no lo conozco mucho pero Leo es extraordinario, un ejemplo para todos los chicos, familiero, papá, hijo, nunca comenta nada desubicado", sentenció.