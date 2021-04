Marcelo Díaz: En junio cuando quede libre se verá qué me depara el futuro

Marcelo Díaz, volante de Racing, se refirió a su situación contractual con el club de Avellaneda, afirmando que no ha tenido contacto con equipos y recién en junio, cuando quede libre, negociará y sabrá que pasará con su futuro.

"A mi se me acaba el contrato en junio, y ahí puedo empezar a negociar con cualquier club como jugador libre. Pero aún no hecho nada con ningún club. En junio se verá cuando quede libre qué me depara el futuro", comentó en un diálogo por Zoom en la web oficial de Racing.

En la misma línea, "Carepato", quien ha estado lesionado desde el año pasado, remarcó que su prioridad es recuperarse de la rodilla y volver a jugar.

Díaz, quien pronto cumplirá tres años en Racing, también valoró el buen nivel que tuvo en el equipo: "Me pude adaptar y eso fue fundamental a lo largo del año y el campeonato. Voy a cumplir tres años, y uno solamente tiene que agradecer. Acá encuentras tu lugar en el mundo, y es donde mejor te sientes y te han sentir, y eso hay que valorarlo".

Consignar que Díaz, en ocasiones anteriores, manifestó su deseo de volver a Universidad de Chile, aunque también ha deslizado intención de seguir en la "Academia".

Por parte de Racing, buscarán acercar las partes y extender su contrato. Díaz aún no entrena con el grupo, y todo dependerá del nivel que muestre cuando esté recuperado.

En entrevista con Radio Colonia de Argentina, Víctor Blanco, presidente de Racing, afirmó que quieren que Díaz siga en el club.

"Lo veo muy entusiasmado, seguramente está esperando a ver cómo se siente una vez que pueda empezar a entrenar. Y si está bien, por supuesto que queremos que siga. Es un jugador de categoría, nos da prestigio y sirve mucho para los chicos que vienen de abajo", sentenció.