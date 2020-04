Pablo Galdames: Vine a Argentina para crecer como futbolista y ganarme un lugar en la Roja

Pablo Galdames, volante de Vélez Sarsfield, atendió desde Buenos Aires el llamado de la Cooperativa para conversar con el panel de Al Aire Libre sobre su presente en el fútbol argentino y afirmó que sus grandes metas son ganarse un lugar en la selección chilena y llegar al fútbol europeo.

"Yo vine al fútbol argentino pensando en mi carrera, en crecer como futbolista, pensando en la selección. Tratar de ser un aporte y ganarme un lugar. En la primera citación de Reinaldo Rueda no pude jugar porque me lesioné, pero en las posteriores nóminas siempre estuve reservado. Eso significa que me van siguiendo, de alguna forma valoran mi trabajo y eso me motiva a seguir esforzándome, para estar en las convocatorias a futuro", explicó.

Galdames, hijo homónimo del ex seleccionado nacional, también resaltó que no está entre sus objetivos dar un salto apurado a otras ligas del exterior por temas económicos, ya que su prioridad es mejorar como futbolista.

"La meta que tengo, y que he soñado de chico, es jugar la Champions en Europa. A medida que uno crece, tiene distintas prioidades, y yo fui privilegiado en lo económico gracias a mi familia. No me falta nada y no tengo grandes responsabilidades, no tengo que salvar a mi familia. Eso fue fundamental para priorizar mi carrera como futbolista", precisó.

Por ese motivo, sostuvo que "quiero terminar mi contrato con Vélez, porque acá en Argentina estoy feliz, es una liga competitiva y siempre los estadios están llenos. Y también tengo que completar una gran cantidad de partidos para que llegue una oferta desde Europa".

Finalmente, valoró su positivo año con el club de Liniers: "Desde que llegué he ido de menos a más, este semestre fue positivo porque jugué muchos partidos y en la mayoría titular".

"Tengo la misma motivación de tratar de llegar de buena manera cuando esto del coronavirus pase y el fútbol se reanude", cerró.