Quaresma desmintió a falso representante que lo "ofreció" a River Plate y Boca Juniors

El delantero portugués Ricardo Quaresma salió a desmentir su supuesto interés por jugar en Argentina, especificamente en River Plate o Boca Juniors, asegurando que el agente que difundió la información no es su representante.

"Amigos, he leído algunas publicaciones en sitios web de un tal Oscar Díaz que dice que él me representa y que ha hecho declaraciones sobre mí y mi futuro. Él no me representa así que no deben considerar sus declaraciones. Mi futuro está en manos de Dios como siempre lo ha estado", apuntó en sus redes sociales.

Amigos, tenho lido em algumas publicações online um tal de Oscar Diaz que diz me representar a fazer afirmações sobre mim e o meu futuro. Ele não me representa, por isso não devem considerar as suas afirmações. O meu futuro está nas mãos de Deus como sempre esteve. 🙏 — Ricardo Quaresma (@07RQuaresma) January 9, 2020

De esta forma, el sueño de los hinchas trasandinos de ver al compañero de ataque de Cristiano Ronaldo en la seleccion portuguesa se esfuma por palabras del propio futbolista, el que en realidad sí está en los planes de Santos de Brasil.