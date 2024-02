Quinteros tras amplia caída con River: Como entrenador me da vergüenza

El exentrenador de Colo Colo Gustavo Quinteros analizó la dura caída 5-0 que sufrió su nuevo equipo, Vélez Sarsfield, en una visita a River Plate por la Copa de la Liga Profesional argentina, apuntando a que es un marcador vergonzoso.

"La verdad que es un resultado que da vergüenza. A mí como entrenador me da vergüenza. No esperaba nunca una actuación en el primer tiempo de tanta fragilidad en la marca, de dejar tan libres a los rivales en el área, Regalamos dos goles de pelota parada", dijo el DT.

Agregó que su equipo sufrió "otro gol en una jugada que tocamos para atrás al rival. Muy frágil. Un equipo muy frágil defensivamente. Donde perdimos casi todos los duelos. Donde River fue superior en todo momento. Y el segundo tiempo lo mejoramos. Hablamos mucho de esa fragilidad, de esa falta de actitud por momento en la marca y en la concentración. Pero bueno, demasiado tarde, ¿no?".

"Entramos al campo de juego con muchas dudas, sin hacer lo que realmente entrenamos. Y los pocos momentos que el equipo estuvo bien, que generó un par de situaciones, fueron momentos ante la pérdida del rival, que habíamos entrenado que ante la pérdida River quedaba expuesto. Podríamos haber hecho un gol, pero no hicimos lo que entrenamos, no estuvimos concentrados, no marcamos la pelota parada; tres goles los regalamos nosotros, cada uno tenía su marca, pero cabecearon solos", apuntó.