Racing de Avellaneda se sumó a los interesados por Rodrigo Echeverría

El mediocampista nacional Rodrigo Echeverría no deja de sumar interesados en sus servicios tras su gran temporada con Huracán, club al cual llegó a mitad de año en calidad de préstamo desde Everton y donde rápidamente se transformó en figura.

Es que la regularidad que mostró el chileno en sus 15 partidos con la camiseta del "Globo", aportando un gol y dos asistencias, hicieron que entrara en el radar de Boca Juniors, sobre todo tras el arribo de su exentrenador, Diego Martínez.

Sin embargo y de acuerdo a información entregada durante esta jornada en la cadena ESPN, Echeverría también estaría en el radar de Racing Club, ya que es del gusto del entrenador Gustavo Costas.

Si bien la estadía del seleccionado criollo en el elenco quemero está asegurada hasta junio del próximo año, el presidente del club, David Garzón, avisó en diálogo con TyC Sports que harán uso de la opción de compra por el 80% de su carta a cambio de 500 mil dólares.

"A nosotros solamente nos llegaron rumores, no hubo ninguna oferta concreta por el jugador. Huracán va a hacer uso de la opción de compra de Rodrigo (Echeverría). Lo queremos en el campeonato y no estamos dispuestos a entrar en conversación", aseguró el dirigente.

En la misma línea, Garzón planteó que "si Boca me llama porque está interesado en algún jugador me sentaré a escuchar. En el caso de que quieran a Echeverría, va a ser caro. Es un jugador de selección y viene jugando muy bien. Pero como dije, al corto plazo no tenemos intención de venderlo. Queremos que siga con nosotros el torneo que viene".