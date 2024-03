Un jugador de Newell's pidió perdón tras reconocer ser hincha de Rosario Central

Franco Díaz, jugador de Newell's, tuvo que pedir perdón a la afición rojinegra en sus redes sociales, luego que se filtrara un video en el que confiesa ser hincha del archirrival, Rosario Central.

En el video, Díaz fue grabado dentro de su auto y unas chicas le preguntan "¿De qué equipo eres?", y Díaz no dudó en su respuesta: "De Rosario Central".

La publicación se viralizó y generó un escándalo en Rosario, debido a la tensa rivalidad entre ambos clubes. Los hinchas de la Lepra expresaron su rabia y Díaz tuvo que ofreer sus disculpas.

"Hay un video circulando que no es mi forma de pensar ni de sentir. No me di cuenta que me estaban grabando, fue bajo una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto. Lo dije más que nada para zafar de la situación", se excusó Díaz.

"Quiero aclarar que estoy cien por ciento comprometido con Newell's, que estoy muy contento en el club más grande del Interior y que eso del video no es algo cierto. No es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme", cerró.