"Yo juego al límite": Jugador que lesionó a joven valor de Boca Juniors se disculpó

El joven jugador argentino Exequiel Zeballos, uno de los valores de Boca Juniors, dejó llorando la cancha en el partido por la Copa ante Agropecuario por la criminal patada que le pegó el defensor Milton Leyendeker.

Pese a lo evidente de la infracción, que le significó una tarjeta roja a los 5 minutos, el zaguero dijo que no fue su intención golpear al rival y que fue a disputar la pelota.

"Yo voy firma a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle", declaró tras el partido.

"En la cancha pienso que con la amarilla está bien y cuando me llama el árbitro me sorprendo por la roja porque no hay VAR, no hay nada, pero cuando fui al vestuario y vi la jugada es una patada fuerte, pero no le quise pegar en ningún momento", sostuvo.

"Yo juego al límite siempre, voy firme a la pelota y de hecho es mi primera expulsión de toda mi carrera. En ningún momento le quiero pegar, yo quiero ir a la pelota y la quiero tirar afuera. En ningún momento quise marcar territorio ni nada por el estilo. Le pido mil disculpas porque lo sacó de la cancha y espero que no tenga nada", finalizó.

Revisa la durísima infracción contra el novel jugador de Boca: