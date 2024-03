Afirmaron que pareja de Eduardo Vargas tuvo rol clave en frustrado traspaso a Fortaleza

El chileno Eduardo Vargas, delantero de Atlético Mineiro, trabó las negociaciones para un traspaso a Fortaleza y según la prensa brasileña, su novia Juliana Peixoto tuvo un rol clave en esa decisión.

"La pareja del jugador, oriunda de la capital de Minas Gerais, estudia en la ciudad y tendría que conseguir un traslado de curso a Fortaleza", aseguró el portal Globo.

Además, fuentes del cuadro de Belo Horizonte explicaron al citado medio que, pese a que no es tenido en cuenta por el técnico Luis Felipe Scolari, no pueden obligar a Vargas a dejar el equipo.

"Si no es utilizado y no está en los planes de Felipão, el club buscará un nuevo destino para el '11', que considera "caro" mantenerlo en el Galo. De momento todavía no ha llegado ninguna propuesta de otro club", complementó el medio brasileño.