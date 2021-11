Botafogo se coronó campeón en la Serie B de Brasil a falta de una fecha

Botafogo se coronó campeón este domingo en la Serie B brasileña, a falta de una fecha para el final del torneo, tras batir al colista Brasil de Pelotas por 1-0 como visitante.

El único tanto del partido lo marcó Diego Gonçalves (21') en el equipo ganador, que también sufrió la expulsión de Gustavo Bonatto Barreto a los 60'.

El conjunto de Río de Janeiro aseguró su corona tras mantenerse como líder con 69 puntos, a cinco de su escolta Coritiba.

EMBALADO E CAMPEÃO! ⭐️🏆@Botafogo coroa uma campanha épica, a cara do Glorioso, com o título do #BrasileirãoSérieB 2021!



🔥 Parabéns, torcida do Fogão! 🔥#BRB_Fogao pic.twitter.com/lps8bIwitA