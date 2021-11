Eduardo Vargas se lesionó y quedó al margen de importante triunfo de Atlético Mineiro

Atlético Mineiro informó este sábado que el delantero chileno Eduardo Vargas sufrió un esguince en su tobillo izquierdo, por el cual quedó fuera del importante triunfo 2-0 sobre Juventude que dejó al "galo" muy cerca del título en el Brasileirao.

La noticia fue entregada minutos antes del partido por la cuenta oficial de su escuadra, junto con la novedad que tampoco pudo participar el defensor Junior Alonso.

En el partido, Mineiro ganó con dos goles de Hulk, a los 72 y 76 minutos, por lo que acumuló 74 puntos y le sacó nueve de distancia a Flamengo, que aún no juega por esta fecha.

O Atlético informa que o atacante Vargas, com entorse no tornozelo direito, e o zagueiro Alonso, em tratamento de uma pancada no joelho direito, estão fora da partida de hoje.