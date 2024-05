El Vasco de Galdames y Medel volvió a perder en el Brasileirao

Vasco da Gama sumó su cuarta derrota consecutiva en el Campeonato Brasileño. El equipo de Pablo Galdames y Gary Medel cayó ante Atlético Paranaense por la cuenta mínima y se sigue complicando en la tabla.

Si bien es la quinta jornada del Brasileirao, el conjunto de los chilenos no lo pasa bien tras la salida de su técnico. Los vascaínos suman tres unidades y se encuentran en la decimoséptima posición en puestos de descenso.

En el encuentro ante el Paranaense, Pablo Galdames jugó los 90 minutos, Gary Medel, en tanto, fue suplente y no ingresó a disputar el partido. El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Hugo Moura en Vasco y el gol del triunfo del Furacao lo anotó Erick a los 26 minutos con asistencia de Esquivel.

El conjunto carioca deberá recibir al Vitória el próximo domingo a las 10:00 de Chile y en menos de 15 días deberá jugar el clásico con Flamengo en el Sao Januário en Rio de Janeiro.

Passe MARAVILHOSO do Gamarra. Cruzamento rasteiro do Esquivel. Gol do Erick!



🎥 https://t.co/9OSIdWwgHT #Athletico #Brasileirão pic.twitter.com/XG84rXXNf3