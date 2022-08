Erick Pulgar tras su debut en Flamengo: Ahora me siento al 100 por ciento físicamente

Mientras Arturo Vidal se vistió de goleador y le dio el triunfo por 1-0 al Flamengo ante el Botafogo para seguir en la lucha por el título del Brasileirao, el seleccionado chileno Erick Pulgar tuvo su esperado debut con la camiseta del cuadro carioca.

Tras la victoria, el volante chileno se mostró contento por el estreno y detalló lo complicado que fue mirar desde lejos los partidos de su escuadra.

"Me sentí incómodo. El grupo me ayudó mucho desde el momento en que me uní. Creo que algo fundamental para rendir bien en el campo es estar bien físicamente. Por mi parte, me faltó un poco más de fuerza y tuve paciencia también", reconoció el antofagastino.

"Ahora ha llegado mi oportunidad y me uní para ayudar al equipo. Ahora me siento al 100 por ciento físicamente", añadió el ex Universidad Católica.

Por eso, ahora Pulgar se enfoca en seguir sumando minutos y espera hacerlo en el duelo de este miércoles ante Vélez Sarsfield, por la ida de las semifinales de Copa Libertadores:

"Será un partido muy difícil en Argentina. Pero seguiremos con la misma mentalidad", comentó.