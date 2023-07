Fanática murió tras los incidentes entre las barras de Palmeiras y Flamengo

Una hincha de 23 años murió después de ser herida en medio de una pelea entre barras en la previa del duelo de Palmeiras y Flamengo por el Brasileirao el pasado sábado 8 de julio.

Por medio de un comunicado, Palmeiras lamentó "profundamente el fallecimiento de la hincha Gabriela Anelli, quien fue golpeada por una botella cerca de Allianz Parque". El proyectil impactó en el cuello de la fanática, causando su deceso.

"No podemos aceptar que una joven de 23 años sea víctima de la barbarie en un ambiente que debería ser de entretenimiento. Expresamos nuestra solidaridad con la familia del Palmeirense y exigimos celeridad en la investigación de este crimen, que hiere nuestra razón de ser y compromete la imagen del fútbol brasileño, cerró el escrito del conjunto verde que informó de la tragedia.

Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de… pic.twitter.com/7kHJuPYYM4