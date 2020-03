Joven talento brasileño que compartió con Angelo Araos y Leonardo Valencia murió a los 21 años

Una triste noticia enlutó al fútbol brasileño en las últimas horas, ya que el joven Ramonzinho, ex compañero de Angelo Araos y Leonardo Valencia, falleció a los 21 años producto de una insuficiencia renal.

La noticia fue compartida tanto en las páginas de Corinthians, Botafogo y Nova Iguacu, club que formó al jugador.

Ramonzinho compartió equipo con Araos en el "Timao" durante 2018, donde jugó en el equipo sub 20 en algunos encuentros de la Copa de Sao Paulo.

En tanto, con Valencia alcanzó a coincidir en 2019 en el "Fogao", año en el que lo afectó la enfermedad que finalmente provocó su deceso.

- Tanto Corinthians como Botafogo expresaron sus condolencias:

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do jogador Ramonzinho, que atuou no Sub-20 do Timão em 2018, devido a uma insuficiência renal grave. 😢



Muita força aos familiares neste momento difícil.



📸 Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians pic.twitter.com/phMoAuSngg