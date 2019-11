Leonardo Valencia regaló camiseta a hincha de Botafogo golpeado por seguidores de su equipo

El volante chileno Leonardo Valencia le regaló una camiseta al hincha de Botafogo que fue golpeado por seguidores de su mismo equipo, quien además recibió un abono por todo el año 2020 de parte del club.

Sérgio Fernando, de 38 años, fue atacado por fanáticos del "Fogao" en el clásico carioca ante Flamengo tras ser confundido con un forofo del "Mengao".

Tras este incidente, el hombre fue invitado por la institución para presenciar el partido ante Avaí, además de recibir la indumentaria del mediocampista nacional.

Valencia aseguró sobre el ataque a Sérgio Fernando que "hubo muchas personas que lo ayudaron, como el guardia de seguridad que lo salvó. Me alegro de que él esté bien y que siga animando a Botafogo después de lo sucedido. Lo más importante es que está justo al lado de su familia."

O botafoguense Sérgio Fernando, agredido por torcedores do Botafogo no clássico contra o Flamengo, está no Nilton Santos. O taxista foi convidado pelo clube para acompanhar o jogo contra o Avaí em um camarote junto com a família e está participando do matchday. #gebota pic.twitter.com/OVRrusq16R