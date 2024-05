Los detalles del contrato de Thiago Silva con Fluminense para su inminente fichaje

Este viernes 3 de mayo se conocieron detalles del contrato que tendrá el zaguero brasileño Thiago Silva, actual jugador de Chelsae y que a sus 39 años, decidió dejar la Premier League para acordar su llegada a Fluminense.

El rival de Colo Colo en la fase grupal de Copa Libertadores lo inscribirá, pero todo esto pensado en el segundo semestre, en caso de avanzar de ronda en la fase que actualmente disputan.

El vínculo que lo afiliará por dos temporadas al "equipo de su vida", como él mismo lo describió, asegurando trabajo hasta junio de 2026, según informó el periodista italiano Fabrizio Romano.

De esta forma, el jugador tendrá su término de contrato -y posiblemente su retiro- tres meses antes de cumplir 41 años, considerando que su día de celebración es el 22 de septiembre.

