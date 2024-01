Luciano Arriagada tiene nuevo director técnico en Atlético Paranaense

Atlético Paranaense, club donde juega el chileno Luciano Arriagada, anunció este miércoles al colombiano Juan Carlos Osorio como nuevo director técnico.

"Con un nombre consolidado y una considerable experiencia en los principales escenarios del fútbol mundial, el técnico colombiano llega al Rubro-negro con el desafío de liderar al equipo en el centenario deportivo de este año", publicó el club en sus redes sociales.

Osorio, de 62 años, vuelve al fútbol brasileño tras su paso por Sao Paulo en 2015.

En la temporada 2024, Paranaense competirá en la Copa Sudamericana, el campeonato estadual, el Brasileirao y la Copa de Brasil.

📋🌪️

Juan Carlos Osorio é o novo técnico da equipe principal do Athletico Paranaense.



Com nome consolidado e bastante experiente nos principais cenários do futebol mundial, o treinador colombiano chega ao Rubro-Negro para o desafio de comandar o time neste ano do centenário… pic.twitter.com/ACFUlR7d42