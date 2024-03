Marcelo Moreno Martins regresó a Cruzeiro y tendrá un partido de despedida

Cruzeiro anunció el regreso del histórico delantero boliviano Marcelo Moreno Martins hasta el final del Campeonato Mineiro, para luego realizar un partido de despedida.

El delantero de 36 años se encontraba como agente libre tras finalizar contrato con Independiente del Valle de Ecuador, pero hoy se confirmó su retorno al cuadro de Belo Horizonte, donde el "Flecheiro" tendrá su cuarto periodo, donde estuvo de 2007 a 2008, en 2014 y desde 2020 a 2022.

"Marcelo Moreno es una referencia dentro y fuera del campo, contribuyendo en el momento más difícil de la historia del club". Fue parte del mensaje compartido en las redes sociales.

Con la camiseta de Cruzeiro, Martins Moreno ganó el Campeonato Brasileño de 2014 y el Campeonato Mineiro en 2008 y 2014.

Seja bem-vindo de volta, Flecheiro Azul! 🏹 💙

Cruzeiro prepara despedida para Marcelo Moreno, atleta será integrado ao grupo até o fim do Campeonato Mineiro.



O Cruzeiro abre as portas da Toca da Raposa 2 para que o Flecheiro se integre ao grupo do futebol, se recondicione… pic.twitter.com/yYUHeqTiuq