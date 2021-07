Mauricio Isla se quedó sin DT: Rogerio Ceni dejó de ser el entrenador de Flamengo

Flamengo, equipo que tiene en sus filas al chileno Mauricio Isla, anunció la madrugada de este sábado la salida del técnico Rogerio Ceni, que había asumido el puesto en diciembre pasado y que tuvo un desempeño desigual al frente de ese club del fútbol brasileño.

En un mensaje publicado en redes sociales, Flamengo de Río agradeció a Ceni los servicios prestados y le deseó éxitos en sus próximas funciones.

También señaló que en el próximo partido del equipo, que disputará este domingo contra Chapecoense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo estará dirigido por Maurício Souza.

Bajo la dirección técnica de Ceni, el equipo de Isla obtuvo 23 victorias, 11 derrotas y 10 empates en los 44 partidos disputados.

Actualmente está en la mitad de la tabla de la liga brasileña, con 12 puntos y siete partidos jugados. La clasificación está encabezada por Bragantino, con 21 unidades.

Medios locales apuntan la posibilidad de que el relevo de Ceni sea Renato Gaúcho, que hasta abril pasado dirigía a Gremio, que ocupa el último lugar de la liga brasileña, con dos puntos y siete partidos disputados.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios.



No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza. #CRF