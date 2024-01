Presidente de Fluminense criticó las canchas sintéticas

Mário Bittencourt, presidente de Fluminense concedió una rueda de prensa en donde se pronunció en contra de las canchas sintéticas en el fútbol brasileño, criticando a quienes dicen que ese tipo de canchas reduce costos.

"Dicen que lo sintético reduce el costo. Pero si tienes un club de fútbol y no puedes mantener un campo de césped, no puedes tener un club. Si no, se convierte en una sala de conciertos. Hay gente que prefiere hacer cinco espectáculos. Y eso está bien. Pero prefiero ganar títulos", afirmó el presidente.

Además, Bittencourt mencionó que "ninguna liga importante del mundo juega en campos sintéticos. La FIFA autoriza los campos de los clubes, pero no celebra el Mundial de forma sintética. Si no se estropea y es barato, ¿por qué no todo el mundo lo hace? Porque a los jugadores no les gusta".

Sin embargo, indicó que el pasto sintético es necesario en algunas situaciones, como lo serían los campos de entrenamiento.