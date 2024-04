Jugador fue atacado con un cuchillo en pleno clásico colombiano

Deportivo Independiente de Medellín, el DIM, enfrentaba al Atlético Nacional, en uno de los clásicos del fútbol colombiano. Sin embargo, el cierre del partido se vio ensombrecido por el lanzamiento de objetos a la cancha.

El marcador estaba igualado 2-2 cuando el uruguayo Pablo Cepellini, del “Nacional” fue a servir el balón desde la banda, y sobre su cabeza cayó un cuchillo, que para suerte del agredido le impactó con su empuñadura y no le ocasionó un daño mayor.

Una navaja le tiran a Cepellini en el Atanasio Girardot pic.twitter.com/8pMpZ0m6Z5 — NotiMillos - Millonarios FC (@NotiMilloscom) April 22, 2024

El juez del partido, Wilmar Roldan, luego de algunos instantes, decidió reanudar el compromiso, que ya estaba en el minuto 91’, hasta que éste concluyera.

El entrenador de Atlético Nacional, Pablo Repeto, puso la voz de alerta por este hecho de violencia que felizmente no tuvo consecuencias que lamentar.

“No pasó a mayores, pero puede pasar, y no tenemos que esperar que pase”. Repeto, además, valoró que sus jugadores no quisieron sacar ventaja de esta situación: “Hay que destacar lo de los jugadores nuestros. Si Cepellini se tira hay que suspender el partido y ganamos los puntos. ¿O no? En todo momento quisimos jugar, ¿eh?”.

Con este resultado ambos equipos siguen lejos del líder Tolima que tiene 38 puntos. El DIM marcha noveno con 26 y el “Nacional” con 21 está decimotercero.