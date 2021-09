Ajax no podrá usar camiseta inspirada en Bob Marley en la Champions

El prestigioso medio internacional Bleacher Report entregó una mala noticia al club neerlandés Ajax a propósito de su camiseta alternativa inspirada en el ídolo del reggae, Bob Marley.

Según lo que advirtió en una publicación, el cuadro de Amsterdam no podrá utilizar esta indumentaria en los partidos de la Liga de Campeones, donde forma parte del Grupo E con Sporting de Lisboa, Besiktas y Borussia Dortmund.

Esto debido a que una reglamentación de la UEFA no permite que en las camisetas se vean otras expresiones distintas al logo del club, del auspiciador o el auspiciador de la manga.

Ajax estrenó la camiseta el pasado fin de semana en su triunfo 2-0 sobre PEC Zwolle.

Ajax won’t be allowed to wear their Bob Marley-inspired third kits in the Champions League as a result of a UEFA ruling.



Ajax: “(UEFA) sees it as a different expression than the club logo, logo clothing sponsor or sleeve sponsor. Other expressions are not allowed.” pic.twitter.com/hkVcHYKpCE